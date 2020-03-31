السعودية اليوم / مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة يشهد ولادة خمس توائم لسيدة تركية



مكة المكرمة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة أمس، ولادة خمس توائم "ثلاثة أولاد وبنتان" لسيدة من الجنسية التركية تبلغ من العمر 32 سنة بعد أن تمكن الفريق الطبي بالمستشفى -بفضل الله تعالى- من تسهيل عملية الولادة من وقت دخول الأم للمستشفى.

وأوضحت الشؤون الصحية بالمنطقة أنه تم استقبال الأم قبل أسبوعين، وإجراء الفحوصات اللازمة لها، ووضعها تحت الملاحظة لاحتمالية حدوث ولادة مبكرة وبعدها تم إدخالها غرفة العمليات بعد أن لوحظت بعض التغيرات في حالتها مما استدعى تدخل الفريق الطبي للقيام بالعملية القيصرية.

وبينت أن الأم وضعت توائمها، وهم بصحة جيدة، وقدّمت لهم العناية الصحية والتمريضية، ونقلوا لقسم حديثي الولادة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، حيث تبلغ أعمار التوائم 32 أسبوعا، فيما تراوحت أوزانهم مابين 1200 جم إلى 1600جم.

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16:04ت م

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