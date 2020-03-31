

تبوك 07 شعبان 1441 هـ الموافق31 مارس 2020 م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود التي يبذلها منسوبو الأمانة بالمنطقة ، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله-.

ووجه سمو أمير المنطقة أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق ، نقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها على مايقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهلهم في المنطقة.

بدوره أعرب أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق , عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة و التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة , مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات البلدية في المنطقة من سموه, ومتابعته المستمرة للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات.

// انتهى //

15:56ت م

0117





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يثمن الجهود التي يبذلها منسوبو أمانة المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.