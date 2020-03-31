شكرا لقرائتكم خبر عن 110 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة بالمملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (110) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، 108 حالات كانت بسبب المخالطة. وقالت أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا 1563حالة بالمملكة حتى الآن. فينا تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة المنورة رحمهم الله، وتسجيل (50) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (165) حالة ولله الحمد.

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