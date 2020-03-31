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أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الثلاثاء)، أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية "انستكس" للمقايضة التجارية، التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24"، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أجرت أول معاملة لها، ما سمح بتصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران، وهذه المعدات هي الآن في إيران.
وأضافت أن "انستكس" ستعمل على معاملات أخرى مع إيران.
وأشارت إلى أن الدول الثلاث تواصل تطوير هذه الآلية، من دون إعطاء تفاصيل أخرى.وزارة الخارجية الألمانية معدات طبية إيران
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 03:46 PM
سلمت طهران معدات طبية.. وتدرس معاملات أخرىفرنسا وألمانيا وبريطانيا تلتف على العقوبات الأمريكية لإيران
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الثلاثاء)، أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية "انستكس" للمقايضة التجارية، التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24"، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أجرت أول معاملة لها، ما سمح بتصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران، وهذه المعدات هي الآن في إيران.
وأضافت أن "انستكس" ستعمل على معاملات أخرى مع إيران.
وأشارت إلى أن الدول الثلاث تواصل تطوير هذه الآلية، من دون إعطاء تفاصيل أخرى.
، فرنسا وألمانيا وبريطانيا تلتف على العقوبات الأمريكية لإيران ،
المصدر : الخليج 365
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