- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء، عيد بن سعد العتيبي، اليوم، مدير شؤون الضباط بالمنطقة، المقدم منصور بن طامي الحكمي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.
وأكد "الحكمي" على أن هذه الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 03:36 PM
قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء، عيد بن سعد العتيبي، اليوم، مدير شؤون الضباط بالمنطقة، المقدم منصور بن طامي الحكمي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.
وأكد "الحكمي" على أن هذه الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
، العتيبي" يقلد "الحكمي" رتبة مقدم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العتيبي" يقلد "الحكمي" رتبة مقدم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.