السعودية اليوم / وزارة الداخلية الجزائرية تؤكد إصابة والي معسكر بكورونا



الجزائر 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم إصابة محافظ محافظة معسكر، غرب الجزائر، بفيروس

وأكدت الوزارة في بيان أن والي (محافظ) ولاية معسكر، عبد الخالق صيودة، حيّ يرزق ويتلقى العلاج كغيره من المواطنين الذين أصابهم فيروس كورونا.

وتداولت مساء أمس مواقع التواصل الاجتماعي نبأ تحدثت عن نقل المحافظ على جناح السرعة الى مستشفى مدينة وهران وهو في حالة حرجة.

// انتهى //

15:47ت م

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الجزائر 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم إصابة محافظ محافظة معسكر، غرب الجزائر، بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الوزارة في بيان أن والي (محافظ) ولاية معسكر، عبد الخالق صيودة، حيّ يرزق ويتلقى العلاج كغيره من المواطنين الذين أصابهم فيروس كورونا.وتداولت مساء أمس مواقع التواصل الاجتماعي نبأ تحدثت عن نقل المحافظ على جناح السرعة الى مستشفى مدينة وهران وهو في حالة حرجة.// انتهى //15:47ت م0112

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