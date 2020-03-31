السعودية اليوم / سمو أمير الباحة : أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً للجميع فيما يخص مرض كورونا يدل على الاهتمام بسلامة الإنسان الذي يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء



الباحة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس

وقال سموه : إن هذا القرار يأتي تأكيدا لكلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للمواطنين والمقيمين بشأن فيروس كورونا عندما قال : "سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له ".

وأكد أمير منطقة الباحة ماقامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - من خطط منذ بداية هذه الأزمة قد أسهمت ولله الحمد في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس والحد من انتشاره وهذا يعد تحدي كبير أمام هذه الجائحة.

وأشاد سموه بالوعي الكبير لدى المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وامتثالهم لأمر منع التجول وغيرها من الأوامر الكريمة التي تصب في مصلحة الجميع.

ودعا سمو أمير الباحة الله تعالى, أن يمتع خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بموفور الصحة والعافية ، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم، وأن يدفع هذا البلاء عن بلدنا وعن سائر بلدان العالم انه ولي ذلك والقادر عليه.

// انتهى //

15:41ت م

0108



الباحة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا مجاناً من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة إنما يدل على الاهتمام بسلامة الإنسان الذي يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء واستكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- والتي تهدف إلى حماية الأرواح من فيروس كورونا.وقال سموه : إن هذا القرار يأتي تأكيدا لكلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - للمواطنين والمقيمين بشأن فيروس كورونا عندما قال : "سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه، وعملنا بالأسباب، وبذلنا الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له ".وأكد أمير منطقة الباحة ماقامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - من خطط منذ بداية هذه الأزمة قد أسهمت ولله الحمد في حماية المواطنين والمقيمين من خطر هذا الفيروس والحد من انتشاره وهذا يعد تحدي كبير أمام هذه الجائحة.وأشاد سموه بالوعي الكبير لدى المواطنين والمقيمين في اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وامتثالهم لأمر منع التجول وغيرها من الأوامر الكريمة التي تصب في مصلحة الجميع.ودعا سمو أمير الباحة الله تعالى, أن يمتع خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بموفور الصحة والعافية ، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه ويقدمانه في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم، وأن يدفع هذا البلاء عن بلدنا وعن سائر بلدان العالم انه ولي ذلك والقادر عليه.// انتهى //15:41ت م0108

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الباحة : أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً للجميع فيما يخص مرض كورونا يدل على الاهتمام بسلامة الإنسان الذي يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.