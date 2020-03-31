السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

واصلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم رصد وباء فيروس

واشارت إلى احتفال الفلسطينيين بالذكرى 44 لـ"يوم الارض" التي حلت امس افتراضيا شارك فيها الفلسطينيون من منازلهم وفي جميع اماكن تواجدهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي العالم.

وتحدثت عن انهيار كبير في اسعار النفط التي نزلت الى ادنى المستويات منذ 17 عاما بسبب تفاقم ازمة فيروس كورونا خلال نهاية عطلة نهاية الاسبوع، لافتة النظر إلى توقعات منظمة الغذاء العالمية "فاو" من أزمة غذاء قادمة في حال استمرت الأزمة.

// انتهى //

15:40ت م

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الجزائر 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسواصلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم رصد وباء فيروس كورونا في الجزائر، والعالم، وارتفاع عدد المصابين في البلاد الى 584 اصابة مع تسجيل وفاة 35 شخصا حتى أمس.واشارت إلى احتفال الفلسطينيين بالذكرى 44 لـ"يوم الارض" التي حلت امس افتراضيا شارك فيها الفلسطينيون من منازلهم وفي جميع اماكن تواجدهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي العالم.وتحدثت عن انهيار كبير في اسعار النفط التي نزلت الى ادنى المستويات منذ 17 عاما بسبب تفاقم ازمة فيروس كورونا خلال نهاية عطلة نهاية الاسبوع، لافتة النظر إلى توقعات منظمة الغذاء العالمية "فاو" من أزمة غذاء قادمة في حال استمرت الأزمة.// انتهى //15:40ت م0106

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