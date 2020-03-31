السعودية اليوم / الدكتور الربيعة ينوه بأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بالرعاية الطبية مجانًا للجميع في المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا



الرياض 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أشاد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بالرعاية الطبية مجانا في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس

وأضاف معاليه أن الأمر الكريم يجسد الحس الإنساني للملك الإنسان سلمان بن عبدالعزيز تجاه كل من سكن على أرض المملكة، وهو نتاج نظرته السديدة - رعاه الله - وحنكته وحكمته، في أن يحظى جميع المرضى بأعلى المعايير الطبية، دونما تمييز، وإيلاء الإنسان في هذا البلد الرعاية والعناية.

وقال الدكتور الربيعة: إنه بتوجيهات القيادة الحكيمة -رعاها الله- أسهمت المملكة العربية

ودعا الدكتور الربيعة المولى عز وجل أن يكلل جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالنجاح لخدمة الوطن والمواطن والإنسانية جمعاء وأن يرفع عن بلادنا المباركة الوباء ويمتع الجميع بالصحة والعافية.

//انتهى//

15:34ت م

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الرياض 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأشاد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بالرعاية الطبية مجانا في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة وهو يبرهن بجلاء على حرصه - رعاه الله - على توفير كل ما يحافظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ورعاية المصابين بالفيروس وتقديم مختلف أشكال العلاج لهم.وأضاف معاليه أن الأمر الكريم يجسد الحس الإنساني للملك الإنسان سلمان بن عبدالعزيز تجاه كل من سكن على أرض المملكة، وهو نتاج نظرته السديدة - رعاه الله - وحنكته وحكمته، في أن يحظى جميع المرضى بأعلى المعايير الطبية، دونما تمييز، وإيلاء الإنسان في هذا البلد الرعاية والعناية.وقال الدكتور الربيعة: إنه بتوجيهات القيادة الحكيمة -رعاها الله- أسهمت المملكة العربية السعودية إسهاما بارزا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة في إعانة المتضررين ونجدة المنكوبين ومساعدة المرضى والمصابين خلال مختلف الأزمات التي عصفت بدول العالم وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد ، مما جعلها مرجعا دوليا ومنارة للعمل الإنساني في العالم، وأكسبها سمعة دولية بهذا الميدان حتى سجلت الأولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية.ودعا الدكتور الربيعة المولى عز وجل أن يكلل جهود خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بالنجاح لخدمة الوطن والمواطن والإنسانية جمعاء وأن يرفع عن بلادنا المباركة الوباء ويمتع الجميع بالصحة والعافية.//انتهى//15:34ت م0105

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