السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تعقم أكثر من 4 ملايين متر من السجاد و17 مليون مصحف و69 ألف دورة مياه بمناطق المملكة



الرياض 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من برنامج تعقيم ونظافة المساجد بمختلف مناطق المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مرتادي بيوت الله، ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن عدد المساجد التي جرى تعقيمها حتى تاريخ يوم أمس بلغت 8724 مسجداً وجامعاً في مختلف مناطق المملكة، شملت أعمال الصيانة والتعقيم (4.362.000) متر مربع من السجاد، و(17.448.000) من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم 15 ألف قطعة من السجاد المستطيل و(523.440) دولابا وحاملات مصاحف، و(69.792) دورة مياه وعدد (50) مغسلة أموات.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (12) ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة، كما راقب وأشرف على التنفيذ (1200) من الموظفين الإداري ومشرفي الصيانة ومراقبي المساجد من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة ــ في تقريرها الصادر بهذا الشأن ــ أنها بدأت العمل اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية التي تستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم جميع المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

الجدير بالذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر مؤخراً تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

15:25ت م

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الرياض 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من برنامج تعقيم ونظافة المساجد بمختلف مناطق المملكة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مرتادي بيوت الله، ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن عدد المساجد التي جرى تعقيمها حتى تاريخ يوم أمس بلغت 8724 مسجداً وجامعاً في مختلف مناطق المملكة، شملت أعمال الصيانة والتعقيم (4.362.000) متر مربع من السجاد، و(17.448.000) من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم 15 ألف قطعة من السجاد المستطيل و(523.440) دولابا وحاملات مصاحف، و(69.792) دورة مياه وعدد (50) مغسلة أموات.وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (12) ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة، كما راقب وأشرف على التنفيذ (1200) من الموظفين الإداري ومشرفي الصيانة ومراقبي المساجد من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.وأوضحت الوزارة ــ في تقريرها الصادر بهذا الشأن ــ أنها بدأت العمل اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية التي تستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم جميع المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.الجدير بالذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر مؤخراً تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.// انتهى //15:25ت م0104

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