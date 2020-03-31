السعودية اليوم / مستشفى الجبيل يؤهل العاملين الصحيين على وسائل مكافحة العدوى ومنع انتقالها



الجبيل 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

يقوم مستشفى الجبيل العام بتدريب وتأهيل جميع العاملين الصحيين على وسائل مكافحة العدوى ومنع انتقالها والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وإتباع الأدلة والأنظمة التي تصدر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها والقيام بجولات يومية لضمان جودة الإجراءات .

وأوضح مدير مستشفى الجبيل العام سعد الدوسري أنه جرى تفعيل خطة الطواريء في المستشفى بإعادة جدولة جميع المواعيد والعمليات الغير مستعجلة لأوقات لاحقة مع الإبقاء على استقبال الحالات الطارئة والعاجلة وحالات إنقاذ الحياة وخدمات الطب المنزلي والزيارات المنزلية وتوصيل المستهلكات الطبية والغذائية، كما تم توفير خدمات إعادة صرف الأدوية وتوصيلها للمنازل بمجرد طلبها .

وأبان الدوسري أن المستشفى يعمل حاليا جنبا إلى جنب مع بقية القطاعات الحكومية من خلال فرق تعمل على رفع مستوى التدابير الاحترازية والتأكد من توافر شروط الصحة العامة في مساكن العمال وغيرها من المواقع التي قد تكون ذات أثر على انتشار العدوى .

تجدر الاشارة الى أن مستشفى الجبيل العام، اتخذ التدابير الاحترازية في القطاع منذ وقت مبكر وذلك عن طريق رفع الوعي المجتمعي على كافة الأصعدة بماهية

// انتهى //

15:24ت م

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الجبيل 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسيقوم مستشفى الجبيل العام بتدريب وتأهيل جميع العاملين الصحيين على وسائل مكافحة العدوى ومنع انتقالها والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وإتباع الأدلة والأنظمة التي تصدر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها والقيام بجولات يومية لضمان جودة الإجراءات .وأوضح مدير مستشفى الجبيل العام سعد الدوسري أنه جرى تفعيل خطة الطواريء في المستشفى بإعادة جدولة جميع المواعيد والعمليات الغير مستعجلة لأوقات لاحقة مع الإبقاء على استقبال الحالات الطارئة والعاجلة وحالات إنقاذ الحياة وخدمات الطب المنزلي والزيارات المنزلية وتوصيل المستهلكات الطبية والغذائية، كما تم توفير خدمات إعادة صرف الأدوية وتوصيلها للمنازل بمجرد طلبها .وأبان الدوسري أن المستشفى يعمل حاليا جنبا إلى جنب مع بقية القطاعات الحكومية من خلال فرق تعمل على رفع مستوى التدابير الاحترازية والتأكد من توافر شروط الصحة العامة في مساكن العمال وغيرها من المواقع التي قد تكون ذات أثر على انتشار العدوى .تجدر الاشارة الى أن مستشفى الجبيل العام، اتخذ التدابير الاحترازية في القطاع منذ وقت مبكر وذلك عن طريق رفع الوعي المجتمعي على كافة الأصعدة بماهية فيروس كورونا المستجد وطرق انتقال العدوى وكذلك طرق مكافحة الفيروس من خلال بث الرسائل التوعوية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية لفرق مكافحة العدوى والشرح العملي لكيفية غسل اليدين وأثره الكبير في إيقاف انتقال العدوى بين البشر .// انتهى //15:24ت م0103

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