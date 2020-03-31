السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان : تنفيذ 13930 جولة رقابية وتطهير أكثر من 3000 موقع لمنع انتشار كورونا



جيزان 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان أعمال الرقابة والتعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع وأسواق النفع العام في كافة مدن ومحافظات المنطقة ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن أمانة المنطقة نفدت 13930 جولة رقابية من خلال فرق العمل الميدانية للحفاظ على الصحة العامة , وقامت بتطهير وتعقيم أكثر من 3000 موقع تشمل الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون.

وبين أن الأمانة والبلديات التابعة عملت منذ وقت مبكر على تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي

وأكد أمين منطقة جازان أن هذه الحملات تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

//انتهى//

15:22ت م

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جيزان 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسكثفت أمانة منطقة جازان أعمال الرقابة والتعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع وأسواق النفع العام في كافة مدن ومحافظات المنطقة ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن أمانة المنطقة نفدت 13930 جولة رقابية من خلال فرق العمل الميدانية للحفاظ على الصحة العامة , وقامت بتطهير وتعقيم أكثر من 3000 موقع تشمل الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون.وبين أن الأمانة والبلديات التابعة عملت منذ وقت مبكر على تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد , سعياً لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع إلى جانب أعمال الإصحاح البيئي اليومية ، لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.وأكد أمين منطقة جازان أن هذه الحملات تأتي بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، بمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.//انتهى//15:22ت م0101

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