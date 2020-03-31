السعودية اليوم / "واس" ترصد جهود صحة جازان في إيصال الدواء للمرضى في منازلهم



جازان 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

ورافق مراسل "واس" إحدى فرق إيصال الدواء للمرضى في منازلهم في رحلة لنقل العلاج من مركز الرعاية الأولية بمحافظة هروب , لمواطن يسكن في أعلى قمم جبال المحافظة , منذ تلقي مركز الرعاية لاتصال المواطن وتسجيل بياناته وتوفير احتياجاته من الدواء ونقلها عبر إحدى سيارات المركز , مع مراعاة حفظ الدواء بالطرق المناسبة أثناء الرحلة , وحتى إيصال الدواء للمواطن في منزله , حفاظاً على سلامته ومراعاة لظرفه الصحي مايؤكد مدى الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالمواطن والمقيم في وطن الخير والمحبة والإنسانية.

كما رافقت عدسة " واس " رحلة مماثلة لإيصال الدواء لمواطن بمنزله في مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة جازان لمنع انتشار فايروس

// انتهى //

15:22ت م

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جازان 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية الجهود والخدمات التي تقوم بها وتقدمها صحة جازان ممثلة بعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لها في تنفيذ مبادرة "دوائك يصل إلى منزلك ", سعياً لإيصال الدواء للمواطنين والمقيمين الذين يعانون من أمراض مزمنة في منازلهم ، وتقديم كل ما يسهم في تخفيف معاناة المرضى في الحصول على العلاج خاصة سكان المحافظات الجبيلة بالمنطقة.ورافق مراسل "واس" إحدى فرق إيصال الدواء للمرضى في منازلهم في رحلة لنقل العلاج من مركز الرعاية الأولية بمحافظة هروب , لمواطن يسكن في أعلى قمم جبال المحافظة , منذ تلقي مركز الرعاية لاتصال المواطن وتسجيل بياناته وتوفير احتياجاته من الدواء ونقلها عبر إحدى سيارات المركز , مع مراعاة حفظ الدواء بالطرق المناسبة أثناء الرحلة , وحتى إيصال الدواء للمواطن في منزله , حفاظاً على سلامته ومراعاة لظرفه الصحي مايؤكد مدى الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالمواطن والمقيم في وطن الخير والمحبة والإنسانية.كما رافقت عدسة " واس " رحلة مماثلة لإيصال الدواء لمواطن بمنزله في مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب , وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة جازان لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد , وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمختلف محافظات المنطقة الجبلية والساحلية وصولا لجزر محافظة فرسان الحالمة.// انتهى //15:22ت م0100

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