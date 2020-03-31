

سكاكا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لأسرة المواطن رازق الشراري من محافظة القريات ، بوفاة عدد من أفراد أسرته في حادث السير الذي وقع على أحد طرق القريات .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمواطن رازق الشراري ، ودعا سموه لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان .

كما أشاد سمو أمير منطقة الجوف بمبادرة الشراري عدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء باستقبال اتصالات المعزين هاتفياً، استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فايروس

وقال سموه : إن ذلك يدل على وعي المواطن بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الجميع , داعياً سموه الله للجميع بالصحة والعافية.

من جانبه أعرب الشراري عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

// انتهى//

15:21ت م

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سكاكا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لأسرة المواطن رازق الشراري من محافظة القريات ، بوفاة عدد من أفراد أسرته في حادث السير الذي وقع على أحد طرق القريات .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمواطن رازق الشراري ، ودعا سموه لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان .كما أشاد سمو أمير منطقة الجوف بمبادرة الشراري عدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء باستقبال اتصالات المعزين هاتفياً، استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فايروس كورونا وقال سموه : إن ذلك يدل على وعي المواطن بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الجميع , داعياً سموه الله للجميع بالصحة والعافية.من جانبه أعرب الشراري عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.// انتهى//15:21ت م0099

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / سمو أمير الجوف يعزي الشراري بوفاة عدد من أفراد أسرته ويشيد بمبادرته بالاكتفاء بتقديم واجب العزاء هاتفياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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