شكرا لقرائتكم خبر عن «أم راشد» من داخل الحجر الصحي: جهود احترافية ومسؤولة والان نبدء بالتفاصيل

• الوضع ليس مرعبا أو مقلقا كما يظنه البعض .. وفرق دائمة للرعاية

• نشكر حكومة المملكة والقائمين على وزارة الصحة للحرص على سلامة المواطنين

• خطوات سريعة تتخذها الصحة للتعامل مع اي حالة اشتباه

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قالت أم راشد صالحة بنت مبارك المري من العزل الصحي في أحد الفنادق المطلة على الحرم النبوي انها مع عائلتها المكونة من 4 اولاد وبنتين في وضع ليس مرعبا أو مقلقا كما يظنه البعض ، وتشكر حكومة المملكة والقائمين على وزارة الصحة وكافة منسوبي القطاعات المشاركة على الجهود العملاقة المقدمة للحرص على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت أم راشد إلى مثالية الطرق المتبعة في توجيه الاسر بالالتزام بالمكوث بنفس المكان لحدوث اشتباه في حالات حول بعض الفنادق والتي يقع الفندق الساكنة فيه ضمن نطاقه حرصا على عدم انتشار الفيروس، مشيده بالخطوات السريعة التي اتخذتها الصحة للتعامل مع اي حالة اشتباه.

وأضافت ان التعامل مع الموضوع باحترافية سريعة ومطمئنه وتواصل مستمر ودائم من القائمين على الحجر وفرق دائمة للعناية بكل من في الحجر والمخالطين.