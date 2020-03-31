طبيب مصري: مصل الدرن قد ينقذ أفريقيا من كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس المصرية، إن تطعيم الدرن الذي يتلقاه الأطفال حديثي الولادة في الشرق الأوسط وأفريقيا قد يكون هو السبب في انخفاض نسبة إصابات كورونا كونه يحفز ويقوي جهاز المناعة لميكروبات وفيروسات أخرى بشكل عام.

وأوضح أن هناك دراسة تجرى في أستراليا حاليا على 400 شخص سيتلقون تطعيم الدرن للتوصل إلى نتائج.



وأشاد خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات المصرية، بموافقة مصر على بدء الاختبارات السريرية للوصول إلى علاج لفيروس كورونا.

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وقال إن العالم أجمع يجري تجارب سريرية وقت انتشار المرض، والدول التي تصنف ضمن أغنى بلاد العالم سجلت إصابات كثيرة بكورونا وفي المقابل دول أفريقيا والشرق الأوسط سجلت إصابات قليلة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية (44 عاما) من محافظة القاهرة، موضحا أنها توفت فور وصولها إلى المستشفى.

