- 1/3
- 2/3
- 3/3
تخطى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" عالمياً، اليوم، حاجز الـ800 ألف حالة، كما تخطى عدد حالات الشفاء حاجز الـ170 ألف حالة.
وعادت إسبانيا، بعد يوم من تسجيل تراجع ضئيل في عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، لتسجل اليوم الثلاثاء رقماً قياسياً جديداً منذ بداية انتشار الوباء، نتيجة وفاة 849 شخصاً خلال 24 ساعة.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد أودى وباء "كوفيد-19" بحياة 8189 شخصاً في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضرراً بالمرض، من حيث عدد الوفيات، بعد إيطاليا.
وتسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته، إذ أصيب 9222 شخصاً في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 94417 إصابة.
وشهد الأحد الماضي، تسجيل إسبانيا حصيلة يومية قياسية جراء فيروس "كورونا"، بلغت 838 حالة وفاة.
ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء الوباء الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 02:40 PM
وفيات الفيروس في إسبانيا تعود للتصاعد "المخيف" ورقم قياسي اليوم
تخطى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" عالمياً، اليوم، حاجز الـ800 ألف حالة، كما تخطى عدد حالات الشفاء حاجز الـ170 ألف حالة.
وعادت إسبانيا، بعد يوم من تسجيل تراجع ضئيل في عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، لتسجل اليوم الثلاثاء رقماً قياسياً جديداً منذ بداية انتشار الوباء، نتيجة وفاة 849 شخصاً خلال 24 ساعة.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، فقد أودى وباء "كوفيد-19" بحياة 8189 شخصاً في إسبانيا، ثاني أكثر دولة تضرراً بالمرض، من حيث عدد الوفيات، بعد إيطاليا.
وتسارع ارتفاع عدد الإصابات اليومي من جديد، ليبلغ أعلى مستوياته، إذ أصيب 9222 شخصاً في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 94417 إصابة.
وشهد الأحد الماضي، تسجيل إسبانيا حصيلة يومية قياسية جراء فيروس "كورونا"، بلغت 838 حالة وفاة.
ولا يتفوق على عدد الوفيات في إسبانيا جراء الوباء الجديد، إلا إيطاليا، التي بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة.
، عدد إصابات "كورونا" يتخطى الـ800 ألف والمتعافون فوق الـ170 ألفاً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عدد إصابات "كورونا" يتخطى الـ800 ألف والمتعافون فوق الـ170 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.