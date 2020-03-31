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توقع أستاذ علم الفيروسات الدكتور فهد المجحدي، انتهاء أزمة #كورونا في المملكة خلال 3- 4 شهور أو أقل من ذلك بإذن الله؛ مشيرًا إلى قصر المدة مرتبط بالتزام الناس بالإجراءات الوقائية والاحترازية، أو فرض الدولة مزيدًا من الإجراءات الحازمة في حال تساهل المجتمع.
وعن تجربة حليب وبول الإبل في علاج #كورونا، رد "المجحدي" في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أمس، قائلًا: إن ذلك يحتاج إلى الكثير من الدراسات.
وبخصوص فعالية دواء الملاريا في معالجة أعراض #كورونا، قال: "توجد له بعض الفعالية لكن نحتاج إلى دراسات واستقصاءات بشكل أوسع وأوثق"؛ مشيرًا إلى أن الفيروس يظل لساعات على السطح إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.
وعن مشروع إيجاد لقاح للفيروس في المملكة، أوضح أنه تم البدء في هذا المشروع من خلال وجود تعاون بين أكثر من مؤسسة بحثية بالسعودية وهو الآن في أطوار متقدمة في المراحل السريرية. الدكتور فهد المجحدي فيروس كورونا الجديد
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 02:30 PM
تحدث عن "الإجراءات الحازمة" وأكد بقاء الفيروس ساعات مع الحرارة
توقع أستاذ علم الفيروسات الدكتور فهد المجحدي، انتهاء أزمة #كورونا في المملكة خلال 3- 4 شهور أو أقل من ذلك بإذن الله؛ مشيرًا إلى قصر المدة مرتبط بالتزام الناس بالإجراءات الوقائية والاحترازية، أو فرض الدولة مزيدًا من الإجراءات الحازمة في حال تساهل المجتمع.
وعن تجربة حليب وبول الإبل في علاج #كورونا، رد "المجحدي" في برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أمس، قائلًا: إن ذلك يحتاج إلى الكثير من الدراسات.
وبخصوص فعالية دواء الملاريا في معالجة أعراض #كورونا، قال: "توجد له بعض الفعالية لكن نحتاج إلى دراسات واستقصاءات بشكل أوسع وأوثق"؛ مشيرًا إلى أن الفيروس يظل لساعات على السطح إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة.
وعن مشروع إيجاد لقاح للفيروس في المملكة، أوضح أنه تم البدء في هذا المشروع من خلال وجود تعاون بين أكثر من مؤسسة بحثية بالسعودية وهو الآن في أطوار متقدمة في المراحل السريرية.
، متى تنتهى "كورونا" بالمملكة؟.. مختص يجيب مبلورًا "اللقاح السعودي" ،
المصدر : الخليج 365
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