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تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 0.7% في مارس؛ وفقًا لتقدير رسمي نُشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.
وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في مارس.
وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي -مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى- 1% هذا الشهر.
وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2%.
وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا؛ حيث انخفض إلى 1.2%.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.فيروس كورونا الجديد
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 02:12 PM
أسعار الطاقة انخفضت 4.3% على أساس سنوي في مارس
تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" إلى 0.7% في مارس؛ وفقًا لتقدير رسمي نُشر اليوم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد على أسعار النفط.
وأفادت البيانات التي نشرتها وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" بأن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 4.3% على أساس سنوي في مارس.
وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم الأساسي -مع استبعاد العناصر الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة والغذاء وأخرى- 1% هذا الشهر.
وتهدف منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، إلى إبقاء التضخم السنوي عند أقل بقليل من 2%.
وفي فبراير، كان التضخم قد تأثر بالفعل بتفشي فيروس كورونا؛ حيث انخفض إلى 1.2%.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج عاجل لشراء السندات بقيمة 750 مليار يورو استجابة للأزمة.
، وسط تفشي كورونا.. تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 0.7% ،
المصدر : الخليج 365
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