، مؤشر "الأسهم السعودية" يُغلق مرتفعاً عند 6505.35 نقطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتداولات تجاوزت 4.8 مليار ريال لأكثر من 215 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعاً 132.06 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 6505.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 7 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الوطنية، والمواساة، وفيبكو، وصادرات، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأصيل، والأسماك، وسويكورب وأبل ريت، وأبو معطي، والدريس، الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99 و0.88%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسيرا، والجزيرة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، و"إس تي سي"، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 1.04 نقطة ليقفل عند مستوى 6617.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 560 ألف سهم تقاسمتها 1205 صفقات.مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة