شكرا لمتابعة خبر عن بدء الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية بمجموعة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأ الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين برئاسة المملكة، وذلك عبر الفيديو بهدف النهوض باستجابة عالمية منسقة بشأن كورونا

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحقيق استجابة عالمية بشأن آثارها البشرية والاقتصادية، ومتابعة نتائج القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، والمضي قدما في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بفعالية وفي الوقت المناسب.

ومن الجدير بالذكر، أن قادة دول المجموعة، قد أكدوا الخميس الماضي، خلال قمة طارئة عبر الفيديو، التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس كورونا ضمن جبهة موحدة وضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من تبعات الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء.