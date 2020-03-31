شكرا لمتابعة خبر عن جامعة المجمعة تعتزم إعادة نشر لائحة الدراسة والاختبارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المجمعة (صدى):

أكدت جامعة المجمعة أنها ستُعيد نشر لائحة الدراسة والاختبارات خلال الفترة القادمة.

وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك سيكون بعد استكمال الإجراءات اللازمة، حيث سيراعى فيها مصلحة الطالب والطالبة في المقام الأول.

يذكر أن مجلس الجامعة أعلن يوم أمس عن موافقته على عدد من القرارات والخيارات، مؤكدة أنها راعت فيها مصلحة طلابها.