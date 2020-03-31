شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إعداد بيان وزارة الصحة للإعلان عن الإحصائية اليومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تقرير عن مشاهد من مركز العمليات الإعلامية الخاص بإعداد التقارير والإحصائيات اليومية الخاصة بأخبار الفيروس المستجد؛ حيث يتكون من شاشات عملاقة توضح أعداد المصابين والمتوفين والمتعافين على مستوى العالم وبيانات كل دولة.

وأظهر تقرير قناة " الإخبارية " المركز الذي على مدار 24 ساعة دون توقف، حيث يقوم كل من العاملين بدوره من حيث متابعة التقارير الإعلامية وصناعة المحتوى وإعداد بيان وزارة الصحة للإعلان عن الإحصائية اليومية.

ويعمل فريق المصممين بعد جمع المعلومات والإحصائيات عن أعداد المصابين بتصميم الإنفوغراف اليومي، ثم يجري تحويله لفريق النشر الذي يقوم بإرساله لكل المواقع والقنوات والصحف الرسمية.