شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: درجات الحرارة سترتفع غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عبدالعزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ، أن يطرأ غدًا، الأربعاء، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، على أن يتراوح هذا الإرتفاع من 5 الى 8 درجات مئوية عما سجلته الحرارة أمس الأثنين على عموم مناطق المملكة.

وأكد أن الأجواء ستكون باردة اليوم على الشمالية وشمال الوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية وباردة نسبياً على الوسطى والشرقية ولطيفة على باقي المناطق.

وتوقع أن تشهد أجزاء من وسط وشرق وغرب وجنوب المملكة من ليلة الخميس المقبل حالة ممطرة خفيفة وسريعة.