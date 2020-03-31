شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشاهد ساحرة لمكة المكرمة أثناء منع التجوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد ساحرة لمنطقة مكة المكرمة أثناء فترة منع التحوال ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المملكة ضد انتشار الفيروس المستجد .

وأظهر الفيديو الذي بثته "العربية " السماء الصافية الخالية من الطائرات والطرق السريعة الممتدة الخالية من السيارات ، كاشفة عن الجوانب الجمالية والحضارية بعيداً عن صخب وسائل النقل المختلفة والتواجد البشري ، وكأنها ولدت من جديد .

الجدير بالذكر ان المملكة اتخذت عدة اجراءات ضد تفشي الفيروس منها منع التجوال بجانب تمديد تعطل العمل بالقطاع الحكومي فضلاً عن استمرار تعليق الدراسة وكافة الأنشطة التي تحث على التجمعات .