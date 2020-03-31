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تنبيه بهطول أمطار مصحوبة بنشاط في الرياح على الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

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