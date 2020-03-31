لا يجوز للعامل غير السعودي أن يجمع بين وظيفتين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نصت المادة ٣٩ من نظام العمل، أنه لا يجوز للعامل غير السعودي أن يجمع بين وظفتين عند أكثر من صاحب عمل؛ حيث أن المادة قد قيدت العامل غير السعودي بأن لا يعمل لدى صاحب عمل آخر. نصت المادة ٣٩ من نظام العمل، أنه لا يجوز للعامل غير السعودي أن يجمع بين وظفتين عند أكثر من صاحب عمل؛ حيث أن المادة قد قيدت العامل غير السعودي بأن لا يعمل لدى صاحب عمل آخر. وفي السياق نفسه، تؤكد نفس المادة، على أن العامل السعودي يستطيع يجمع بين وظفتين وفي بعض الأحيان أكثر من وظفتين إلا يكون بالعقد ما يمنع ذلك.

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