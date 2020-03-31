شكرا لمتابعة خبر عن موقف المستفيدين من الدعم حال تغيير الآيبان البنكي مع تعليق العمل الحكومي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء عدم توقف صرف الدعم مع تغيير الآيبان البنكي ، واستمرار الصرف على الآيبان القديم لحين التحقق من الآيبان الجديد .

وقال "حساب المواطن" أنه إذا كن التغيير بعد 10 مارس سيتم التحقق منه في دورة دفع شهر مايو ، مع استمرار الصرف هذه الفترة على الآيبان القديم .

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن حول موقفه من الدعم بعدما تقدم بآيبان جديد منذ ثلاثة أسابيع في ظل تمديد تعليق العمل بالمكاتب الحكومية.