شكرا لمتابعة خبر عن موقف التابعين من الدعم حال وفاة العائل الرئيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن لأي فرد " ذكر أو أنثى " التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة إلى 24 سنة، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

ووجه مستفيد سؤالًا إلى حساب المواطن؛ حيث قال فيه: " أمي تطلقت من والدي قبل وفاته وكانوا إخواني تابعين مع الوالد علماً أنهم فوق ١٨ وأقل من ٢٤ وعندما توفي والدي قطع عنهم الدعم كيف أستطيع إضافتهم مع والدتي علماً أن صك الإعالة مُنع وصك الاحتضان والولاية للقصر ما الحل؟ " .

وأجاب حساب المواطن: " لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو الكليات الحربية أو الكليات العسكرية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسم المتقدم بالطلب " .