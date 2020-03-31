شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موقف بطولي لمواطن رفض إقامة عزاء رغم وفاة 6 أفراد من عائلته بينهم والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

ضرب مواطن في منطقة الجوف مثلاً يُحتذى به في الإيثار والإخلاص لوطنه ، حيث رفض إقامة عزاء لـ 6 من أفراد عائلته توفوا دفعةً واحدة إثر إنقلاب سيارة .

وأكد المواطن " رازق الشراري " في مداخلة هاتفية مع قناة " سعودي 24 " أنه رغم الحزن والمصاب الجلل إلا أنه يرفض أن يكون سبباً لنشر العدوى بين المعزيين وأن يتسبب في أذى وطنه .

وأضاف ، أنه فقد في الحادث والدته وخالته ،وابن اخيه ، وابن خالته وزوجة ابن خالته وابنتهما ، وأعرب الجميع من الأقارب والأصدقاء عن رغبتهم في عزائه والتخفيف عنه ، إلا أنه رضي بقضاء الله وقدره ورفض إقامة العزاء مراعاةً للإجراءات الوقائية التي تتخذها المملكة للحد من انتشار الفيروس المستجد .