شكرا لمتابعة خبر عن نقل 570 طالبا بجامعة أم القرى لفندق خمس نجوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):عمدت جامعة أم القرى على نقل 570 طالبا لفندق خمس نجوم بحي العزيزية، حفاظًا على سلامتهم.
وأوضحت الجامعة أن النقل تم للطلاب الوافدين، وذلك كأجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأشارت إلى أنها فضلت نقل الطلاب من السكن الجامعي إلى فندق بعد أن وجدت أن أكثر من طالب وافد يقيم في غرفة واحدة.
ولفتت إلى أن المكان الجديد للطلاب الوافدين يتوافر فيه كافة احتياجاتهم، كما تم تخصيص عيادة من الطب الجامعي في مقرهم الجديد.
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