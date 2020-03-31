السعودية اليوم / محافظ فيفا يتفقد المستشفى العام بالمحافظة



فيفا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

قام محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني اليوم، بجولة تفقدية لمستشفى فيفاء العام، ضمن الجولات التفقدية لمختلف الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.

والتقى المحافظ خلال الجولة مدير مستشفى فيفا أحمد بن مسعود الفيفي والعاملين في المستشفى، مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل بالمستشفى، ومدى الجاهزية لمكافحة فيروس

وأكد الشهراني أن الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة للوقوف على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتوعية والوقاية من فيروس كورونا، مقدماً شكره للكوادر الطبية والفنية العاملة بالمستشفى والجهات الحكومية في المحافظة في توعية المجتمع بأمنه الصحي ووقاية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.

// انتهى //

13:51ت م

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فيفا 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسقام محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني اليوم، بجولة تفقدية لمستشفى فيفاء العام، ضمن الجولات التفقدية لمختلف الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.والتقى المحافظ خلال الجولة مدير مستشفى فيفا أحمد بن مسعود الفيفي والعاملين في المستشفى، مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل بالمستشفى، ومدى الجاهزية لمكافحة فيروس كورونا والتصدي له ومنع انتشاره، مطلعاً على الخطط والاستعدادات للتوعية بفايروس كورونا، وكيفية التعامل مع أي طوارئ أو حالات يشتبه فيها، وذلك عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، بما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.وأكد الشهراني أن الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة للوقوف على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتوعية والوقاية من فيروس كورونا، مقدماً شكره للكوادر الطبية والفنية العاملة بالمستشفى والجهات الحكومية في المحافظة في توعية المجتمع بأمنه الصحي ووقاية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.// انتهى //13:51ت م0084

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