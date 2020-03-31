السعودية اليوم / نائب أمير نجران: أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً للجميع يعكس مدى اهتمام القيادة بصحة الإنسان



نجران 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو الاشتباه بفيروس

وقال سموه : إن هذا الأمر يجسد معنى القيم الإسلامية السمحة التي تنهجها هذه البلاد منذ تأسيسها، وقيمة الإنسان و الاهتمام بحياته وصحته من خلال تعاملها مع جائحة كورونا منذ بدايتها مروراً بكل المراحل التي تلتها, ويقدم للعالم نموذجاً متميزاً في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات.

وبين سمو نائب أمير منطقة نجران إن مملكة الإنسانية أسهمت إسهاماً بارزاً وعلى مر التاريخ في التخفيف من آلام المصابين والمتضررين من جميع أنواع الأزمات مما جعلها صرحاً شامخاً ومنارة للعمل الإنساني في العالم، وأكسبها سمعةً دوليةً بهذا الميدان حتى سجلت الأولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية .

ودعا سموه في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يشفي كل مريض، وأن يرفع هذا البلاء إنه سميع مجيب الدعاء.

// انتهى //

13:45ت م

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نجران 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا ، يؤكد أبوة حانية وإنسانية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - اتجاه من يعيش على أرض هذه البلاد المباركة من مواطنين أو مقيمين .وقال سموه : إن هذا الأمر يجسد معنى القيم الإسلامية السمحة التي تنهجها هذه البلاد منذ تأسيسها، وقيمة الإنسان و الاهتمام بحياته وصحته من خلال تعاملها مع جائحة كورونا منذ بدايتها مروراً بكل المراحل التي تلتها, ويقدم للعالم نموذجاً متميزاً في إدارة الأزمات الصحية على مختلف المستويات.وبين سمو نائب أمير منطقة نجران إن مملكة الإنسانية أسهمت إسهاماً بارزاً وعلى مر التاريخ في التخفيف من آلام المصابين والمتضررين من جميع أنواع الأزمات مما جعلها صرحاً شامخاً ومنارة للعمل الإنساني في العالم، وأكسبها سمعةً دوليةً بهذا الميدان حتى سجلت الأولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية .ودعا سموه في ختام تصريحه، المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يشفي كل مريض، وأن يرفع هذا البلاء إنه سميع مجيب الدعاء.// انتهى //13:45ت م0081

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