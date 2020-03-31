السعودية اليوم / أمانة نجران تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية في مراكز التسوق



نجران 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة أمس، جولاتها الرقابية على عددٍ من الأسواق والمحلات التجارية في أحياء الفيصلية والبلد ودحضة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية.

وشملت الجولات الميدانية 14 محلاً تجارياً، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية لمكافحة وباء فيروس

// انتهى //

13:40ت م

0080



نجران 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة أمس، جولاتها الرقابية على عددٍ من الأسواق والمحلات التجارية في أحياء الفيصلية والبلد ودحضة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية.وشملت الجولات الميدانية 14 محلاً تجارياً، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والوقائية لمكافحة وباء فيروس كورونا ، وتقيدها بتعقيم الأسطح ومرافق المحل وعربات التسوق، وتوفير المعقمات للعملاء ومرتادي منافذ البيع، إلى جانب التأكد من نظافة العاملين وإتباعهم للإجراءات الوقائية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة للاشتراطات الصحية.// انتهى //13:40ت م0080

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