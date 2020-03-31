

بيروت 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 17 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم أمس ، مشيرة إلى أنه سجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة .

// انتهى//

13:20ت م

0075



بيروت 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا Covid-19.وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم أمس ، مشيرة إلى أنه سجلت حالة وفاة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي لمريض في العقد الخامس من العمر، كان يعاني من أمراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 حالة وفاة .// انتهى//13:20ت م0075

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة اللبنانية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.