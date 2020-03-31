السعودية اليوم / ماليزيا تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

سجلت ماليزيا 140 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2766 حالة إصابة إلى جانب 43 وفاة، منها ست وفيات جديدة اليوم.

// انتهى //

13:18ت م

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كوالالمبور 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسسجلت ماليزيا 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ).وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2766 حالة إصابة إلى جانب 43 وفاة، منها ست وفيات جديدة اليوم.// انتهى //13:18ت م0073

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