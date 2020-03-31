

تبوك 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, عضو مجلس منطقة تبوك صالح بن تركي الرداحي في وفاة شقيقه رحمه الله .

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للرداحي ولكافة أسرتهم بوفاة الفقيد, سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأعرب صالح الرداحي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

//انتهى//

13:06ت م

0068





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يواسي صالح الرداحي بوفاة شقيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.