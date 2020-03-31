السعودية اليوم / مبادرات نوعية لصحة القنفذة لخدمة المرضى والمراجعين



مكة المكرمة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

تواصل "صحة القنفذة" تنفيذ عدد من المبادرات النوعية لخدمة المرضى والمراجعين لمستشفيات المحافظة، دون الحاجة لمراجعة العيادات والمراكز الطبية، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس

وأوضحت "صحة القنفذة" أن هذه المبادرات النوعية تشمل إيصال الدواء لمرضى الأمراض المزمنة، وكذلك تجهيز الأدوية قبل حضور المريض للمستشفيات من خلال الاتصال قبل الحضور وأيضاً إيصالها من قبل بعض المستشفيات.

وأضافت أنه جرى تنفيذ مبادرات من الطب المنزلي، شملت التواصل مع المرضى هاتفياً وخدمتهم وتوعيتهم وتثقيفهم وذويهم، إضافة إلى تقديم خدمات الكشف البصري للمرضى والمرافقين لهم وتوزيع كمامات وقفازات، كما جرى تخصيص رقم للاتصال المرئي للمنومين بمستشفى القنفذة العام، إضافةً إلى تنفيذ تدريب مستمر لجميع الممارسين الصحيين على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب توزيع 5000 منشور توعوي بالمحلات التجارية والجهات الحكومية.

وبينت صحة القنفذة أن إدارة الالتزام قامت بعدة جولات على المنشآت الصحية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية، لافتةً أن تلك المبادرات تأتي ضمن التدابير والاجراءات الوقائية التي تتبعها صحة المنطقة لمنع انتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

13:00ت م

0066



مكة المكرمة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واستواصل "صحة القنفذة" تنفيذ عدد من المبادرات النوعية لخدمة المرضى والمراجعين لمستشفيات المحافظة، دون الحاجة لمراجعة العيادات والمراكز الطبية، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة.وأوضحت "صحة القنفذة" أن هذه المبادرات النوعية تشمل إيصال الدواء لمرضى الأمراض المزمنة، وكذلك تجهيز الأدوية قبل حضور المريض للمستشفيات من خلال الاتصال قبل الحضور وأيضاً إيصالها من قبل بعض المستشفيات.وأضافت أنه جرى تنفيذ مبادرات من الطب المنزلي، شملت التواصل مع المرضى هاتفياً وخدمتهم وتوعيتهم وتثقيفهم وذويهم، إضافة إلى تقديم خدمات الكشف البصري للمرضى والمرافقين لهم وتوزيع كمامات وقفازات، كما جرى تخصيص رقم للاتصال المرئي للمنومين بمستشفى القنفذة العام، إضافةً إلى تنفيذ تدريب مستمر لجميع الممارسين الصحيين على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب توزيع 5000 منشور توعوي بالمحلات التجارية والجهات الحكومية.وبينت صحة القنفذة أن إدارة الالتزام قامت بعدة جولات على المنشآت الصحية والتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية، لافتةً أن تلك المبادرات تأتي ضمن التدابير والاجراءات الوقائية التي تتبعها صحة المنطقة لمنع انتشار فيروس كورونا.// انتهى //13:00ت م0066

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مبادرات نوعية لصحة القنفذة لخدمة المرضى والمراجعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.