السعودية اليوم / السودان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى سبع حالات



الخرطوم 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس

وقالت وزارة الصحة السودانيةفي بيان لها اليوم، إن الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا لأجنبي في الستينيات من العمر قدم من الإمارات في 14 مارس الجاري، ليرتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة إلى سبع توفي منهم اثنان.

وأشارت إلى أن الحالة السابعة تتم رعايتها في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم كما بدأت بمتابعة المخالطين لها.

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12:55ت م

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الخرطوم 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في السودان إلى سبع حالات بينها حالتي وفاة.وقالت وزارة الصحة السودانيةفي بيان لها اليوم، إن الحالة السابعة المصابة بفيروس كورونا لأجنبي في الستينيات من العمر قدم من الإمارات في 14 مارس الجاري، ليرتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة إلى سبع توفي منهم اثنان.وأشارت إلى أن الحالة السابعة تتم رعايتها في أحد عنابر العزل بولاية الخرطوم كما بدأت بمتابعة المخالطين لها.// انتهى //12:55ت م0064

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