شكرا لقرائتكم خبر عن لوائح وأنظمة مزاولة الطب التكميلي للأفراد والمنشآت والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي دليلاً لمزاولة الطب البديل والتكميلي، يحدد متطلبات إصدار التراخيص لمنشآت وممارسي الطب البديل والتكميلي.

يأتي ذلك حرصاً من المركز الوطني ومن منطلق مسؤوليته كمرجعية وطنية لكل ما يتعلق بممارسات الطب البديل والتكميلي في المملكة على وضع الضوابط والمعايير المشجعة لمزاولة الطب البديل والتكميلي بمأمونية عالية.

وأوضح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي ياسر الاحمري أن الدليل يتضمن شروط عامة لترخيص الممارسين والمنشآت وشروط خاصة لكل ممارسة من الممارسات المعتمدة حالياً، يمكن للممارس أو المنشأة إصدار الترخيص في عدة خطوات بسيطة.

وأشار إلى أن منشآت الطب البديل والتكميلي قد تم تقسيمها إلى ثلاث فئات هي: عيادة، مركز لممارسة واحدة، ومجمع الطب التكميلي يمكنه تقديم أكثر من ممارسة تحت سقف واحد بممارسين مسجلين ومصنفين مهنياً من قبل المركز الوطني، منوهاً بأن الموقع الإلكتروني للمركز سيوفر جميع المعلومات والتفاصيل عن هذا الدليل قريباً.