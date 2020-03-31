شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي : أمر خادم الحرمين يعكس ذروة الاهتمام بحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في كل ما يتعلق بالعلاج من كورونا يعكس حرصه على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، مشيراً إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين يعتبر ذروة الاهتمام العملي بحقوق الإنسان والمكافحة الفعالة لفيروس.

وأوضح أن الأمر الملكي يعكس التطبيق الحقيقي لتعاليم الإسلام واهتمام الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بالإنسان المقيم في هذه البلاد بغض النظر عن دينه او مذهبه او عرقه.