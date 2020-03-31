شكرا لمتابعة خبر عن «تعليم الرياض» يتيح مبنى بيت الطالب و12 مبنى تعليميًا بعد تجهيزها تحت تصرف الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الزهراني (صدى):

عملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على تعزيز مشاركتها في إطار التعاون المشترك بين كافة القطاعات لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، من خلال إتاحة عدد من المباني والمرافق التعليمية المجهّزة التابعة لها ووضعها تحت تصرف المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض للاستفادة منها في تعزيز خدماتها الصحية لمواجهة فايروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ ناصر بن حمد الوهيبي أن ذلك يأتي إنفاذًا للتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة و توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في تعزيز العمل التكاملي لقطاعات الدولة لمكافحة فايروس كورونا, مشيرًا إلى أنه جرى تسليم 12 مبنىً تعليميًا جديد بسعة 276 غرفة مكتملة الخدمات, كما تم تسليم مبنى بيت الطالب بعد تجهيزه وتهيئته ووضع تلك المباني والمرافق تحت تصرف المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض وذلك إسهامًا من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في دعم الجهود المبذولة لمواجهة فايروس كورونا .

وأكد " الوهيبي " على أهمية استشعار الحس الوطني لكل فرد ودوره و مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه في دعم ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجائحة العالمية .

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