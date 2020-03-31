السعودية اليوم / مصرع 19 شخصًا بسبب حرائق الغابات جنوب غربي الصين



بكين 7 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

لقي 19 شخصًا مصرعهم خلال مكافحة حرائق غابات في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة في بيان اليوم أنه من بين الضحايا 18 من رجال الإطفاء وعامل مزرعة غابات محلي قاد الطريق لرجال الإطفاء قبل أن يحاصروا في النيران بسبب تغير مفاجيء في اتجاه الرياح.

وتابعت أنه تم إرسال فرق من نحو ألف شخص للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ والإجلاء، فيما تم نشر قوات لحماية الأماكن والمناطق المهمة، كما استخدمت الطائرات المسيرة لمراقبة تطور الحريق.

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