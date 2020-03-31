السعودية اليوم / نائب أمير القصيم : أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بتقديم العلاج مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة يؤكد العمق الإنساني لهذا الوطن



بريدة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فايروس

وقال سموه : إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد حرصه ـ أيده الله ـ على صحة المواطنين والمقيمين , وأن ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية ووقائية عديدة تهدف إلى حماية الأرواح من فيروس كورونا تعكس قيماً راسخة تتمثل في الاهتمام بالمواطن والمقيم وحتى مخالف الإقامة وتؤكد على العمق الإنساني الكبير لهذا البلاد المباركة.

وفي ختام كلمته سأل سموه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة والوصول لتحقيق كل التطلعات المرجوة لمواجهة هذه الجائحة العالمية , داعياً الله سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل مكروه , إنه سميع مجيب.

// انتهى //

08:07ت م

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بريدة 07 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فايروس كورونا وقال سموه : إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤكد حرصه ـ أيده الله ـ على صحة المواطنين والمقيمين , وأن ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية ووقائية عديدة تهدف إلى حماية الأرواح من فيروس كورونا تعكس قيماً راسخة تتمثل في الاهتمام بالمواطن والمقيم وحتى مخالف الإقامة وتؤكد على العمق الإنساني الكبير لهذا البلاد المباركة.وفي ختام كلمته سأل سموه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة والوصول لتحقيق كل التطلعات المرجوة لمواجهة هذه الجائحة العالمية , داعياً الله سبحانه أن يحفظ بلادنا من كل مكروه , إنه سميع مجيب.// انتهى //08:07ت م0014

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