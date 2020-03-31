السعودية اليوم / اليابان تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم



طوكيو 307 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واس

قال وزير الخارحية الياباني توشيميتسو موتيجي اليوم الثلاثاء إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس

وأصدرت الوزارة تحذيرا من السفر إلى دول منها الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في أوروبا، كانت قد حذرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية. وقال موتيجي إن الحكومة ستحظر أيضا على الأرجح دخول المواطنين غير اليابانيين من الدول المضافة حديثا إلى القائمة، مثلما فعلت مع الدول السابقة.

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07:32ت م

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طوكيو 307 شعبان 1441 هـ الموافق 31 مارس 2020 م واسقال وزير الخارحية الياباني توشيميتسو موتيجي اليوم الثلاثاء إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة، أو ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وأصدرت الوزارة تحذيرا من السفر إلى دول منها الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في أوروبا، كانت قد حذرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية. وقال موتيجي إن الحكومة ستحظر أيضا على الأرجح دخول المواطنين غير اليابانيين من الدول المضافة حديثا إلى القائمة، مثلما فعلت مع الدول السابقة.// انتهى //07:32ت م0009

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