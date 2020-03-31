انقلاب المرتزقة على أردوغان في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن حالة استياء كبيرة تسود بين المرتزقة السوريين في ليبيا، وذلك بسبب تخلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الوفاء بوعوده.

وأضاف المرصد، في بيان له الأحد، أنه يواصل مواكبة ورصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية.

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وأشار المرصد إلى أنه في ضوء ذلك علم أن حالة استياء كبيرة تسود في أوساط المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا، وذلك بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها وسط حالة مزرية يعيشها المرتزقة هناك.