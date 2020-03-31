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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..وافد يعتلي لوحة إعلانية بجدة محاولًا الانتحار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):شهد شارع الأندلس في جدة، مساء أمس الاثنين، محاولة انتحار وافد من جنسية أفريقية.
واعتلى الوافد لوحة إعلانية في الشارع، محاولا الانتحار، لكن تدخل رجال الدفاع المدني وأقنعوه بالنزول.
وتم إنزال الوافد من أعلى اللوحة التي يبلغ ارتفاعها نحو 12 مترا، وتم تسليمه للدوريات الأمنية لاتخاذ اللازم.
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