شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..وافد يعتلي لوحة إعلانية بجدة محاولًا الانتحار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شهد شارع الأندلس في جدة، مساء أمس الاثنين، محاولة انتحار وافد من جنسية أفريقية.

واعتلى الوافد لوحة إعلانية في الشارع، محاولا الانتحار، لكن تدخل رجال الدفاع المدني وأقنعوه بالنزول.

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وتم إنزال الوافد من أعلى اللوحة التي يبلغ ارتفاعها نحو 12 مترا، وتم تسليمه للدوريات الأمنية لاتخاذ اللازم.