شكرا لمتابعة خبر عن كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمعلقين في الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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