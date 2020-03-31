شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " المطلق " يسخر من مروجي وصفات الكركم والحليب للعلاج: " وين درستي يا أختي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سخر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، عبدالله بن محمد المطلق، من مروجي وصفات الكركم والحليب وغيرها، زاعمين أنها تعالج من الإصابة بفيروس كورونا

وحذر المطلق من الاستماع إلى مثل هذه النصائح التي عادة تروجها النساء، متسائلا في تعجب: " أنت وين درستي وين تعلمتي يا أختي " .

وأضاف: " هل نترك الطب والدارسين الحاصلين على الشهادات فيه ونلجأ لمثل هذه الوصفات؟ " .

وشدد المطلق على أهمية عدم اللجوء لمثل هذه الوصفات، التي قد تكون لها أثارًا سلبية.