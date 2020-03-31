بالصور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “⁧‫سدايا‬⁩”

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عدد من مسؤولي الدولة يزورون مركز عمليات دعم القطاعات الأمنية والصحية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “⁧‫سدايا‬⁩”.





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